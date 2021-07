Covid: in E-R 324 nuovi casi, morta una donna di 101 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Sono 324, in Emilia-Romagna, i nuovi positivi al Coronavirus: è il numero più alto dal 22 maggio. I nuovi casi sono stati trovati sulla base di 18.622 e 78 sono asintomatici, individuati soprattutto grazie al contact tracing. La media d'età è di 31,2 anni. Si conta ancora una vittima, una donna di 101 anni morta nel Reggiano I casi attivi tornano sopra i tremila (sono 3.216) e il 95,2% è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono due in meno di ieri, tredici in tutto, mentre negli altri reparti Covid ci sono 141 pazienti, quattro in più.

Dopo Rimini (63 nuovi casi, ma da ieri nessun ricoverato in terapia intensiva), comincia a preoccupare anche la situazione di Reggio Emilia dove sono stati registrati ben 74 nuovi contagi. (ANSA).