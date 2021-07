Trilogia d'Autunno al Ravenna Festival, prevendite dal 19/7

Lunedì 19 luglio, alle 9, si aprono le prevendite dei biglietti per Metànoia, Faust rapsodia e Paradiso XXXIII, i titoli che costituiscono la Trilogia d'Autunno di Ravenna Festival, un viaggio nel segno di Dante.

Per coronare la dedica d'amore al sommo Poeta, l'edizione 2021 del Festival include, infatti, il debutto di tre nuovi lavori che, attraverso i linguaggi della danza, della musica e della poesia, esplorano luci e ombre dell'animo umano.

Apre le danze Sergei Polunin, stella del balletto, che affronta la sfida di una coreografia tripartita tra Inferno, Purgatorio e Paradiso con Metànoia (1-5 settembre). Il Teatro Alighieri accoglierà anche i successivi appuntamenti: Faust rapsodia (1-3 ottobre), una nuova e visionaria produzione che unisce testi di Goethe e musiche di Robert Schumann nell'adattamento drammaturgico e musicale di Luca Micheletti e Antonio Greco; mentre ad Elio Germano saranno affidati i luminosissimi endecasillabi danteschi per Paradiso XXXIII (11-13 ottobre), un lavoro concepito con il compositore Teho Teardo e la regia di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, nel tentativo di comunicare l'ineffabile.

I biglietti possono essere acquistati online su ravennafestival.org, telefonicamente al numero 0544 249244 e presso la Biglietteria del Teatro Alighieri.