F1: Baku; 2/e libere a Perez, poi Verstappen e le 2 Ferrari

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Red Bull e Ferrari in gran forma, Mercedes così così. Questo il responso della seconda sessione di prove libere sul circuito cittadino di Baku in vita del gran premio di F1 di Azerbaigian che si correrà domenica.

I più veloci sono stati rispettivamente Sergio Perez e Max Verstappen, alle loro spalle c'è stato spazio solo per le rosse di Maranello: terzo miglior tempo per Carlos Sainz, quarto per Charles Leclerc. Giornata difficile per il campione del mondo Lewis Hamilton, che non è andato oltre l'11mo tempo; peggio ha fatto il suo compagno di squadra Valtteri Bottas che ha chiuso le prove al 16mo posto. Ancora una grande prestazione di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo, settimo tempo. (ANSA).