Moto: Spagna; Binder domina prime libere, 3/o Marquez

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il sudafricano Brad Binder in sella a una Ktm, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere in vista del gran premio di Spagna di Motogp, in programma domenica sul circuito di Jerez de la Frontera.

Binder ha fatto il miglior tempo sul giro in 1:38.013, ma la vera sorpresa è stata quella di Marc Marquez, tornato ai livelli migliori dopo il lungo stop per infortunio. Il campione della Honda ha fatto il terzo miglior tempo di queste prime libere, staccato di 278 millesimi dal sudafricano. Al secondo posto lo spagnolo Aleix Espargarò sull'Aprilia, in ritardo di 191 millesimi da Binder.

Il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo sulla Yamaha è stato quinto, dietro a Francesco Bagnaia con la sua Ducati. Decimo tempo per il campione del mondo in carica Joan Mir sulla Suzuki.

Lontani gli altri italiani: Franco Morbidelli è 12mo, Valentino Rossi addirittura 20mo. (ANSA).