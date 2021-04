25 aprile: Marzabotto in diretta Facebook e cittadinanza a Zaki

Le restrizioni anti-Covid non fermano le consuete celebrazioni a Marzabotto, nel Bolognese, per il 76esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-fascista. Gli eventi del 25 aprile, promossi, tra gli altri, dal Comitato onoranze ai caduti di Marzabotto, dal Comune, dall'Anpi e dalla Scuola di Pace di Monte Sole, andranno infatti in diretta streaming sulla pagina Facebook '25 aprile Monte Sole - Marzabotto percorsi antifascisti'. Le celebrazioni andranno avanti fino al 28 aprile, quando il Comune di Marzabotto, nel corso del consiglio comunale, conferirà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell'Alma Mater di Bologna, detenuto in Egitto da oltre un anno.

Il giorno della Liberazione si comincerà alle 9.30, con la deposizione di una corona di fiori al Sacrario di Marzabotto da parte delle istituzioni politiche locali. Alle 10 le celebrazioni proseguiranno dal Sacrario ai Caduti di Bologna e a seguire ci sarà un dialogo con Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al Paesaggio dell'Emilia-Romagna: modera Manuel Mesoraca, segretario Anpi di Marzabotto. Sono previsti, tra gli altri, i video interventi di Elly Schlein, vice presidente regione Emilia-Romagna, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente del Pd e Simone Fabbri, presidente della Scuola di Pace di Monte Sole. La mattinata proseguirà l'intitolazione del nuovo ponte sul fiume Reno a Dante Cruicchi, 'Artigiano della Pace', nel centenario della sua nascita. L'appuntamento è alle ore 11 ed è prevista la partecipazione del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Alle 12 dalla Casa della cultura e della memoria di Marzabotto sarà trasmesso in live streaming il concerto di Elisa Genghini Duo.

Alle 14 spazio a '5 luoghi 5 storie. Una sola resistenza per la libertà', messaggio congiunto a cura del Comitato onoranze Marzabotto, Fondazione Fossoli, Casa Cervi, Parco nazionale della Pace Sant'Anna di Stazzema, Risiera di San Sabbia. Gli eventi nel pomeriggio proseguiranno con attività svolte dalle scuole di Marzabotto e Vado-Monzuno, letture, testimonianze e musica. (ANSA).