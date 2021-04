Restituito al Modenese un dipinto rubato 22 anni fa

È stato ritrovato e restituito al parroco della Chiesa di Castelvecchio di Prignano sulla Secchia (Modena), don Andrea Pattuelli, dal Nucleo per la tutela del patrimonio culturale ("Tpc") di Perugia, il dipinto a olio su tela "Santi Geminiano, Lucia e Apollonia", realizzato da un artista modenese vissuto nel 17/o secolo, che era stato rubato nel 1999. L'individuazione e il successivo recupero dell'opera sono avvenuti nell'ambito di un'indagine avviata a gennaio 2020, coordinata dalla procura della Repubblica di Pisa.

I militari si sono allertati dopo avere letto un'inserzione di vendita di un antico dipinto. La comparazione con le immagini contenute nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti" ha condotto a un furto avvenuto in una chiesa in provincia di Modena. L'inserzionista, titolare di un esercizio commerciale d'antiquariato della provincia di Pisa, ha però dichiarato di non avere mai trattato il dipinto, confermando la proprietà del profilo web associato all'annuncio. Un suo conoscente di Pistoia, sentito dai carabinieri, ha spiegato di avere inserito l'annuncio per conto di un amico di Foligno operante nel settore del commercio ambulante di manufatti antichi. La perquisizione nel domicilio di quest'ultimo ha permesso di individuare il dipinto, pronto per essere spedito in Sicilia a un privato acquirente. Il commerciante folignate, così come l'informatico pistoiese, sono stati denunciati per ricettazione.