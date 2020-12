Regioni: E-R approva bilancio, 9 miliardi alla sanità

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Il consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2021 e triennale al 2023 della Regione. La manovra vale complessivamente 12,484 miliardi.

Oltre 9 miliardi vanno alla sanità regionale: si tratta di un aumento di 600 milioni rispetto al 2020. L'indebitamento l'anno prossimo calerà di 56 milioni, lasciando invariate le tasse regionali per il sesto anno di seguito.

Il provvedimento si inserisce nel contesto più ampio del piano di investimenti per quasi 14 miliardi al 2022, presentato prima dell'estate, per una ricostruzione partecipata e condivisa da territori e parti sociali, grazie a fondi pubblici a cui si aggiungono cofinanziamenti privati, per opere cantierabili e progetti in via di definizione con le comunità locali.

Soddisfatto il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ringrazia "tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e opposizione, per il dibattito in aula. Per le modalità e i toni che ho ascoltato da tutti, pur da posizioni diverse, nel merito dei temi affrontati, per le proposte avanzate. Un patrimonio che è di questa Assemblea legislativa, credo il modo migliore per affrontare i mesi che abbiamo davanti". (ANSA).