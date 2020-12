Arte: annullata causa pandemia 61/a edizione Premio Faenza

Il 61/o Premio Faenza promosso dal Museo internazionale delle Ceramiche (Mic) non verrà assegnato e non verrà rinviato al 2021, come annunciato in precedenza, per il perdurare dell'emergenza sanitaria: "non sussistono le condizioni valutare i lavori, né si può pensare di realizzare in presenza nel 2021 la mostra della 61/a edizione del Premio", spiega il comitato di Giuria. "Il Premio Faenza si è connotato negli anni per un percorso di avanguardia, di scelte di grande attualità e contemporaneità e tale deve essere la mission da perseguire. La perdurante incertezza alla quale ci costringe la pandemia ci porta a perseguire altre soluzioni per valorizzare gli artisti".

Così il museo ha in programma, dal 14 gennaio ogni giovedì fino al 18 marzo, i 'Faenza Prize Talks', una serie di presentazioni e dibattiti in diretta sui canali social Facebook e Youtube con gli artisti selezionati al Concorso. I membri della giuria modereranno le conversazioni guidando il pubblico all'analisi delle principali tematiche artistiche contemporanee applicate alla scultura ceramica. Nel frattempo, dal 18 gennaio ogni giorno dal lunedì al venerdì, sempre sui profili social Instagram e Facebook si illustrerà il lavoro artistico di ogni artista attraverso fotografie e presentando le loro biografie.

Sarà inoltre pubblicato un'edizione speciale del catalogo cartaceo che verrà presentato il 27 marzo, giorno inizialmente previsto per l'inaugurazione della mostra. (ANSA).