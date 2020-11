Medico riceveva pazienti senza mascherina, multato

Riceveva i pazienti per le visite senza indossare in prima persona alcuna mascherina, nel suo studio non c'era traccia di gel igienizzanti e, in più, non aveva affisso alcun cartello per consigliare i corretti comportamenti da adottare in relazione al Covid-19. Protagonista un medico di medicina generale di 46 anni di Parma. A scoprire tutto questo sono stati i Carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità e della compagnia della città emiliana che hanno sanzionato il professionista per 400 euro ma, soprattutto, hanno informato del comportamento del medico l'autorità amministrativa e sanitaria.