Casa Dante si rinnova in previsione 700/o anniversario morte

(ANSA) - RAVENNA, 20 NOV - I lavori a Casa Dante procedono in previsione del 2021, anno del 700/o anniversario della morte del Sommo Poeta: la giunta comunale di Ravenna ha approvato la revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il suo allestimento, ridefinendo gli spazi a seguito del protocollo d'intesa con la Galleria degli Uffici di Firenze, che prevede la concessione in prestito per cinque anni di un nucleo di opere a tema dantesco e annualmente un'ulteriore opera in permanenza, per la durata di un anno, consegnata in occasione dell'Annuale di Dante che si celebra a settembre.

Cambia la distribuzione degli spazi a piano terra che saranno articolati in quattro aree: espositiva, destinata all'esposizione del nucleo di opere concesse in prestito dagli Uffizi; didattica e deposito, dove saranno integrati gli spazi per i laboratori e quello destinato alla conservazione ed esposizione di opere, visitabili, che non saranno esposte nel rinnovato Museo Dantesco; commerciale, articolata in due sezioni coordinate, la libreria specializzata su Dante e la 'Dante design gallery' in dialogo con il mondo del design industriale e della comunicazione visiva; meditazione, in continuità con la Zona del Silenzio, realizzata nella corte e nel giardino interni e concepita per la sosta, la lettura e la riflessione.

Il progetto di Casa Dante sta prendendo forma grazie a diversi soggetti pubblici e privati: Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna per un impegno di quasi 325mila euro e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per 200mila euro. I lavori sull'immobile da parte della Fondazione, che ne è proprietaria, sono iniziati a giugno e la loro ultimazione è prevista per fine dicembre, quando è previsto l'avvio del cantiere da parte dell'Amministrazione comunale che dovrebbe terminare a primavera 2021. (ANSA).