Maltempo: prosegue l'allerta rossa per vento in Appennino

Prosegue anche per domani, sabato 3 ottobre, l'allerta maltempo in Emilia-Romagna, con un codice rosso per vento sul crinale appenninico centro-orientale.

Previsto tempo perturbato un po' ovunque, in particolare sul settore occidentale e in Appennino, con piogge diffuse, anche a carattere temporalesco di moderata-forte intensità.

Arpae e Protezione civile prevedono un'attenuazione dal pomeriggio. Il vento potrà raggiungere gli 88 km/h.

In altre zone della regione l'allerta è arancione per criticità idraulica e idrogeologica. (ANSA).