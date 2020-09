Ciclismo: Mondiali; vince francese Alaphilippe

(ANSA) - IMOLA, 27 SET - Il francese Julian Alaphilippe, grande favorito della vigilia, ha vinto per distacco la prova in linea Elite maschile dei Mondiali di Imola 2020. Al secondo posto, staccato di 24'' il belga Wout Van Aert, terzo lo svizzero Marc Hirschi. Un ciclista della Francia non conquistava la maglia iridata da 23 anni: l'ultimo a riuscirci era stato Laurnt Brochard nel 1997. Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, che ha chiuso al decimo posto, con 53'' di distacco da Alaphilippe. Quindicesimo Vincenzo Nibali. (ANSA).