Le novità di Fieravicola 2021 a Forlì, il 5 e il 6 maggio

(ANSA) - FORLI, 21 SET - La 52/a edizione di Fieravicola si terrà dal 5 al 6 maggio 2021 nei padiglioni fieristici della Fiera di Rimini. Il nuovo corso della storica manifestazione fieristica forlivese è stato ufficializzato con una conferenza stampa. Nuova location, nuova società di gestione, respiro internazionale. Sono questi i tre capisaldi della versione 2.0 di Fieravicola, con cadenza biennale, la cui proprietà è di una nuovo società partecipata da Ieg (Fiera di Rimini) col 51%, Fiera di Forlì (35%), Cesena Fiera (10%) e soci minori (4%).

In contemporanea con Fieravicola 2021 si terrà il Macfrut, a Rimini dal 2014, col chiaro obiettivo di puntare ad un grande appuntamento espositivo che veda abbinati il businness avicolo e ortofrutticolo. "Due eventi in sinergia - ha detto Renzo Piraccini, amministratore delegato di Fieravicola - - ma indipendenti l'uno dall'altro". Inoltre è stato sottolineato che il trasferimento a Rimini di Fieravicola così come già accaduto per il cesenate Macfrut, prevede la permanenza della "testa pensante" della manifestazione a Forlì, che ospiterà anche un grande evento convegnistico specializzato. Con il fattivo supporto di Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Fieravicola 2012 sarà promossa in tutta Europa, in Africa e in Russia.

(ANSA).