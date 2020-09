Scuola: aule all'aperto a Bologna, banchi con tronchi albero

(ANSA) - BOLOGNA, 04 SET - Banchi e sedute speciali con tronchi d'albero per arredare aule all'aperto dove ospitare studentesse e studenti per l'avvio del nuovo anno. Così ragazze e ragazzi dell'Istituto Comprensivo 12 di Bologna torneranno a lezione, con un progetto di educazione all'aperto.

"Inizia un nuovo anno e le sensazioni sono davvero forti - racconta il dirigente scolastico dell'istituto, Filomena Massaro - Guardiamo con cauto ottimismo al futuro: sappiamo che sarà un anno duro, ma proviamo a trasformare l'ansia in prudenza fiduciosa, la preoccupazione in attenzione responsabile. La scuola rappresenta la nostra comunità, servirà tanta collaborazione con le famiglie".

"Voglio dire un enorme grazie a tutte e tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato - commenta la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina - Migliaia di lavoratrici e lavoratori della scuola che si preparano a dire 'bentornate e bentornati' alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Faccio davvero i miei complimenti all'Istituto di Bologna che ha saputo coniugare questo momento di ripartenza con l'innovazione didattica". (ANSA).