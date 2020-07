Spiagge Soul, 12/a edizione sulla riviera ravennate

Torna dal 22 luglio per la dodicesima edizione 'Spiagge Soul', tra Marina di Ravenna e i lidi ravennati, con un'anteprima il 17 luglio. Per rispettare le norme anti-Covid e aggirare le difficoltà causate dai problemi di tournee per gli artisti internazionali, la rassegna riserva quest'anno un occhio di riguardo ai tanti musicisti italiani messi in difficoltà dalla pandemia. Tra gli artisti già confermati The Lockdown Blues, nuovo progetto di Don Antonio e Vince Valicelli, e il duo blues Superdownhome (che si esibirà il 17 al Finisterre Beach), oltre agli statunitensi Noreda Graves e Corey Harris, ma il programma è in costante aggiornamento.

Gli eventi concessi dalle norme anti-contagio sono due: il concerto dal palco all'aperto con un pubblico distanziato (si lavora per attrezzare il Bacino Pescherecci e la pineta di Marina di Ravenna) e la cena-concerto negli stabilimenti balneari privati. "C'è voglia di tornare a condividere emozioni", commenta Francesco Plazzi, direttore artistico di Spiagge Soul. (ANSA).