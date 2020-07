Coronavirus, 24 nuovi casi in E-R e un morto

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna nel bollettino odierno dalla Regione, con dati aggiornati alle 12, per un totale di 28.637 da inizio epidemia. La curva riscende leggermente dopo che ieri era stato registrato un +51 in 24 ore, casi legati a due focolai noti, nel Bolognese e nel Ravennate. Oggi si conta una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 4.268.

Dei 24 nuovi casi odierni, 13 persone sono asintomatiche e sono state individuate nell'ambito delle attività di screening regionale e di tracciamento contatti di persone positive. Gli 11 sintomatici sono 5 a Bologna, 4 a Modena, uno a Parma e a Piacenza, tutte situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti.

I casi attivi in regione sono 1.029 (8 in meno rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 9 (uno in più da ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88, come ieri.