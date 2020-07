Coronavirus, 18 nuovi positivi nei focolai bolognesi

Sono 27, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus, 18 dei quali sono in provincia di Bologna nei focolai già individuati, come quello del polo logistico della Bartolini. Ci sono anche due morti, uno in provincia di Reggio Emilia, uno di Parma, che portano il totale dei decessi a 4.267. Dei 27 nuovi positivi, 9 (dei quali otto nel Bolognese) sono sintomatici. Le nuove guarigioni sono 17 e quindi aumentano i casi attivi, che sono 1.011 (8 in più di ieri). I pazienti in terapia intensiva rimangono 9, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 87 (-9).