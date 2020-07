Spara dalla finestra con pistola soft-air

Ha sparato dalla finestra di casa con una pistola soft-air, danneggiando un camper di un vicino. Per questo un 67enne reggiano è stato denunciato per il reato di getto pericoloso di cose. È accaduto in un quartiere di Reggio Emilia dove tra i due è nata una lite. Un cittadino ha chiamato la polizia e gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel luogo da cui erano stati esplosi i pallini bianchi. Nell'appartamento hanno scoperto e sequestrato un arsenale di fedeli riproduzioni di armi da fuoco, tra cui anche una balestra con dardi, due fionde e una fiocina. Inoltre nel locale hanno notato una sorta di poligono di tiro 'casalingo'. Sentiti alcuni residenti, gli uomini della Squadra Volante della questura reggiana hanno appreso che molti passanti erano da tempo preoccupati perché sfiorati dai colpi dell'arma. Per l'uomo è scattata dunque la denuncia.