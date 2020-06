Parma 2020-2021, arrivano app e card dedicate

Congelate le iniziative per l'emergenza Covid-19, le celebrazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 sono pronte a ripartire anche con tante novità e, ovviamente, tantissimi eventi. È una ripartenza anche sotto il segno dell'innovazione digitale grazie al lancio di una nuova piattaforma, una app, una card e un nuovo sito di networking per il volontariato.

Fra le novità come detto una app - scaricabile gratuitamente da Play Store e Apple Store - che permetterà di conoscere ogni angolo e ogni sfaccettatura della città, di scoprire il territorio circostante con tutte le sue ricchezze, di pianificare un turismo enogastronomico di qualità. Al fianco dell'app la nuova Parma Card che dal 1 settembre 2020 permetterà a cittadini e turisti di accedere con prezzi competitivi e molti benefici al sistema turistico-culturale del territorio e ai suoi trasporti. Tutte le strutture aderenti sono parte del programma 'Parma Città Sicura', che garantisce il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie post-Covid.