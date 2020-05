Turismo, Corsini alla Grecia: 'Non siamo degli untori'

I greci? "Non sono ben informati della nostra situazione sanitaria e non accettiamo di essere considerati degli untori". Così all'ANSA l'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, commenta la riapertura della Grecia all'arrivo degli italiani ma con test e previsioni di quarantena per chi proviene da alcune regioni tra cui l'Emilia-Romagna. "I turisti italiani viaggeranno in Italia e noi siamo pronti ad accoglierli", dice Corsini. "Se per andare in Grecia queste sono le regole - aggiunge - è uno stimolo a trascorrere le vacanze balneari in Italia e la nostra costa è da cinque anni la destinazione estiva più apprezzata dagli italiani".