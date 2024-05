Da domani torna la pioggia su tutta l'Emilia-Romagna

Domani ritorna la pioggia anche sull'Emilia-Romagna. L'intensificarsi della perturbazione è infatti previsto a partire dalla serata e per domani la protezione civile ha emesso un'allerta gialla (il livello di attenzione più basso) per temporali valida su tutto il territorio regionale per 24 ore. Sono previste, infatti, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno più probabili durante le ore centrali della giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA