Bonaccini: 'Bus gratuiti per studenti universitari'

"Da settembre faremo sul serio: avevamo detto che, per i prossimi 5 anni, saremmo arrivati progressivamente a garantire il trasporto scolastico gratuito a tutti gli studenti, dalle elementari fino a quelli delle scuole superiori. Se avremo le risorse, lo faremo anche per gli studenti universitari". Lo ha annunciato questa mattina, partecipando a una videoconferenza organizzata dalla Cisl, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Riprendendo uno dei temi proposti dell'ultima campagna elettorale, ha aggiunto: "È un investimento importantissimo, di decine, decine di milioni di euro, ma lo vogliamo fare per dare un contributo alla mobilità sostenibile e anche sgravare le famiglie di un costo, spesso, non banale".