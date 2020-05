Coronavirus: in E-R 159 casi e 24 morti nell'ultimo giorno

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Nelle ultime 24 ore, in Emilia-Romagna, sin sono registrati 159 nuovi contagi da Coronavirus (a fronte di 3.352 test che portano il totale sopra i 200mila) e 24 nuovi decessi: sono 3.666 dall'inizio dell'epidemia. Sono i dati, aggiornati alle 12, diffusi dalla Regione.

Continuano ad aumentare le guarigioni (196) e, di conseguenza a calare i casi attivi, per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 4.541, fra i più alti nel Paese.

I pazienti in terapia intensiva sono 199, un numero di poco superiore a quello di ieri (+2), mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 29).

I nuovi decessi riguardano sette residenti nella provincia di Piacenza, uno in quella di Parma e di Reggio Emilia, 3 tre a Modena, cinque a Bologna, quattro a Ferrara, uno rispettivamente a Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (ANSA).