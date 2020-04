Polizia:quasi 20 kg droga sequestrata a Reggio E. in un anno

Quasi 20 chili di droga sequestrati, di cui 15 di cocaina e 71 arrestati per spaccio di stupefacenti su 95 persone totali finite in manette. È uno dei dati più significativi forniti dalla Questura di Reggio Emilia nel bilancio annuale, in occasione del 168/o anniversario della fondazione della Polizia.

Il questore Giuseppe Ferrari, in compagnia del Prefetto Maria Forte, ha deposto una corona in memoria dei caduti davanti al cippo nel cortile della caserma.

"Le straordinarie misure di contenimento, messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus - ha detto il questore - hanno ed avranno inevitabili ricadute sulle attività sociali ed economiche e sarà per tanto essenziale porre in essere nuove strategie, volte al contrasto di eventuali tentativi, da parte di varie forme di criminalità, di avvantaggiarsi della fase emergenziale, per raggiungere finalità illecite".

Tra i numeri del rendiconto dell'attività dei diversi uffici spiccano anche i 16.527 passaporti nuovi rilasciati, ma anche ben 124 fogli di via obbligatori, 34 Daspo e 34 ammonimenti di cui la maggior parte per stalking. Mentre sono state 44 le denunce raccolte per violenza sessuale e 157 per maltrattamenti in famiglia. Sul fronte sequestri, ammonta a 421mila euro il denaro contante requisito e un chilo e mezzo di gioielli in oro provento di furto. Infine sono state 211 le persone espulse per decisione ultima del Prefetto e 134 su ordine del questore, mentre 64 sono i clandestini accompagnamenti ai Cpr o alla frontiera. (ANSA).