Organizzano '18/o' in strada, sanzionati

(ANSA) - PIACENZA, 09 APR - Otto persone sono state sanzionate a San Giorgio Piacentino perché, in strada, stavano festeggiando il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia intervenuta a seguito di una segnalazione giunta al 112, ha appurato che le 8 persone avevano preparato una festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e palloncini per festeggiare la giovane Sono in tutto 51 le violazioni alle norme anticontagio accertate negli ultimi due giorni dai Carabinieri nel Piacentino.