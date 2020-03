Primario: 'Puntare su terapia precoce'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - "Essere molto precoci nella terapia dovrebbe, idealmente, fare guarire il paziente più precocemente, evitare l'evoluzione verso la fase iperinfiammatoria della malattia, quindi fare risparmiare vite e ricoveri in terapia intensiva e in ospedale". Lo ha detto in una call con anestesisti e medici della terapia intensiva, il professor Pierluigi Viale, direttore di Malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Nell'incontro virtuale, Viale ha spiegato le fasi dell'infezione da Covid-19 e l'importanza di intervenire velocemente. Il video era su youtube: inizialmente con visualizzazione pubblica, poi solo 'privata'.