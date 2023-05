'Art Bike Run + Wine' dal 2 al 4 giugno

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - Art Bike & Run + Wine, evento internazionale promosso da Legambiente Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia e che si svolgerà dal 2 al 4 giugno sulla Costa dei Trabocchi è stato presentato in camera di commercio a Pescara.

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever: "Speriamo di avere tanti ospiti e tanta gente a questa manifestazione che vede la costa dei trabocchi protagonista. L'obiettivo deve essere quello di far sì che alla luce del grande successo avuto con la partenza del Giro d'Italia si possa mettere ancora più a sistema questa parte di Abruzzo e farne un territorio sempre più attrattivo".

L'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario ha sottolineato come "la Regione sta investendo risorse e competenze per puntare sempre più sul cicloturismo della e nella Costa dei Trabocchi. La vetrina del Giro d'Italia ha rappresentato un traino importante. Una vetrina incredibile per un turismo anche ecosostenibile".

Secondo il presidente della Provincia di Chieti Vincenzo Menna, "questa manifestazione all'insegna di turismo, cucina, vino e mobilità sostenibile ci consente di mettere nuovamente in mostra un gioiello come la Costa dei Trabocchi e alla Via Verde che è diventata realtà grazie al lavoro portato avanti in questi anni".

Il presidente di Carsa Roberto Di Vincenzo ha poi spiegato che "questa tre giorni rappresenta un'occasione per i turisti di godere di eventi legati allo sport, alla cucina, alla sostenibilità ambientale in un ambiente e una Costa dei Trabocchi su cui stiamo lavorando anche con nuovi progetti che sveleremo in un prossimo futuro".

Per il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco "con la certificazione Eco Action che abbiamo ottenuto con Art Bike & Run + Wine, parliamo di quella transazione ecologica che ci deve vedere sempre più motivati anche sulla mobilità sostenibile e in questo senso ci sarà in questa manifestazione anche il treno-bici per parlare di quella sostenibilità che ci deve coinvolgere a 360'. Nell'ambito della tre giorni di manifestazione ci sarà spazio per il ciclismo, la bike, una ciclopedalata enogastronomica, ma anche street art, incontri e degustazione delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. (ANSA).