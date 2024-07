Marelli Sulmona, firmato contratto di solidarietà per un anno

È stato firmato questa mattina il contratto di solidarietà per i 462 dipendenti dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. L'intesa è arrivata nel corso dell'esame congiunto tra azienda e organizzazioni sindacali. Il contratto di solidarietà sarà attivato dal prossimo 19 agosto per un periodo di un anno, precisamente fino al 1 agosto 2025.

Attualmente i dipendenti sono in cassa integrazione fino al fermo estivo, che è in programma dal 5 al 18 agosto. Le turnazioni resteranno invariate: 17 turni per gli addetti alla manutenzione e 15 turni per gli altri operai. Il contratto di solidarietà, secondo i sindacati, non deve comunque allentare l'attenzione sul futuro dello stabilimento sulmonese, soprattutto in termini di investimento.

"Non è stato un provvedimento drastico dal momento che la riduzione lavorativa si attesta al 45 per cento. Ciò permetterà a tutti i lavoratori di conservare il bagaglio contributo"- osservano i sindacati, rimarcando che "la politica resta comunque dormiente". Rassicurazioni sono state confermate riguardo il mantenimento della commessa Ducato fino al 2031 e non fino al 2028 come si temeva.



