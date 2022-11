Vino, Cantina Orsogna festeggia la prima vendemmia 100% bio

(ANSA) - ORSOGNA, 11 NOV - Con 1400 ettari di vigneti integralmente convertiti alla coltivazione biologica Cantina Orsogna festeggia oggi la prima vendemmia 100% Bio.

Un San Martino memorabile, una festa per onorare gli sforzi compiuti e la nascita di una nuova denominazione, Bio Cantina Orsogna. Per l'occasione soci e dipendenti si sono riuniti per ricordare la prima vendemmia dell'azienda vitivinicola, quella dell'ottobre 1972, l'inizio di un fortunato percorso di cooperazione che ha prodotto eccezionali risultati grazie alla valorizzazione della diversità microbiologica del territorio.

Una pratica che ha suscitato l'interesse del Parco Nazionale della Maiella, incontro che si è tradotto nel progetto "Vola Volé Maiella National Park" dove la Cantina Orsogna sostiene la ricerca sui progenitori delle piante coltivate e l'attività di conservazione della biodiversità, attività svolta dalla Banca del Germoplasma ('Majella Seed Bank'), istituita nel Parco nel 2005 con sede a Lama dei Peligni (Chieti).

Cantina Orsogna, dopo l'esperienza della fermentazione con lieviti provenienti dal polline delle api (Vola Volé), insieme al Parco nazionale della Maiella ha esteso ricerca e selezione dei lieviti nelle zone montane, molto ricche in biodiversità microbica in quanto non contaminate da fitofarmaci e coltivazioni intensive. Per l'Ente Parco lo sviluppo di progetti in agricoltura con partner privati del territorio, consapevoli del valore della biodiversità e delle azioni di tutela da mettere in atto, rappresenta l'avvio di un ampio processo di economia circolare che vede nei parchi il necessario ruolo di catalizzatori territoriali. (ANSA).