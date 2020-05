Un territorio ciclabile per la Costa dei Trabocchi

(ANSA) - PESCARA, 26 MAG - Offrire un'esperienza turistica basata sull'utilizzo della bicicletta e in grado di accompagnare alla scoperta dei prodotti e delle bellezze del territorio della Costa dei Trabocchi: è il progetto "Territorio ciclabile" che punta a realizzare un sistema di mobilità cicloturistica. Per condividere esigenze e proposte di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti il 'Costa dei Trabocchi Mob' ha allestito un ciclo di webinar il cui terzo appuntamento, mercoledì 27 maggio alle 17, sarà dedicato all'"area centro" della Costa dei Trabocchi, con i comuni costieri da San Vito Chietino a Torino di Sangro (Chieti) e i comuni collinari corrispondenti. Punti di forza del sistema proposto dovranno essere l'orientamento branding e marketing, la disponibilità di alloggi, servizi di bike shuttle, noleggio, punti di ricarica e ristoro, parcheggio bici lungo il percorso.

'Costa dei Trabocchi Mob' è un progetto sperimentale nato nel 2019 da Camera di Commercio Chieti Pescara, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Gal Costa dei Trabocchi, Legambiente, Sangritana, Polo Inoltra -Trasporti e Logistica. "Secondo quanto emerso da proiezioni Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) a livello nazionale, prendendo come punto di riferimento il Trentino, l'Abruzzo è la regione italiana che può svilupparsi di più nel cicloturismo - spiega Roberto Di Vincenzo, presidente di Gal Costa dei Trabocchi - Si prevede che il cicloturismo in Italia, in estate e autunno 2020, porterà le presenze ad aumentare del 25%". Nello specifico della Costa dei Trabocchi "la pista ciclabile - prosegue Di Vincenzo - speriamo sia terminata entro agosto. Intanto, nella legge regionale con disposizioni urgenti per turismo, commercio al dettaglio e altri servizi per contrastare gli effetti della crisi derivante dall'emergenza Covid, è stato previsto uno stanziamento per il Gal Costa dei Trabocchi di 200mila euro per realizzare operativamente 320 km di percorsi ciclabili mappati, segnalati di cui potremo dotare il territorio entro il prossimo autunno".

