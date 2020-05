Cantine aperte,si degusta online,sconti consegne a domicilio

(ANSA) - PESCARA, 25 MAG - Sabato 30 e domenica 31 maggio torna 'Cantine Aperte' in Abruzzo per un'edizione speciale e virtuale ribattezzata "Insieme" dal Movimento Turismo del Vino, associazione che conta oltre 800 cantine in tutta italia e che quasi 30 anni fa ha inventato quella che nel tempo è divenuta la festa del vino più importante in Europa con oltre un milione di enoturisti. Visite guidate in cantina con diretta dai social-network aziendali, degustazioni online a cura dei vignaioli o degli enologi delle cantine, sconti e offerte dedicate alle due giornate per le consegne a domicilio o per il vino acquistato direttamente in cantina: sono le attività delle cantine abruzzesi. "In questo periodo - dichiara il presidente del Movimento Turismo del Vino Italia e Abruzzo Nicola D'Auria - abbiamo continuato a lavorare per progettare il futuro del nostro settore, curando le attività sul web e la raccolta e lo studio dei dati del recente passato per avere nuovo slancio una volta passata l'emergenza. Alla luce dell'ultimo Dpcm Cantine Aperte non si potrà svolgere nella modalità che tutti conosciamo: per questo motivo daremo vita all'edizione speciale #CantineAperteInsieme, occasione per restare accanto ai winelovers e lanciare i prossimi appuntamenti di Cantine Aperte nell'autunno 2020".

Ecco l'elenco delle Cantine Aperte Insieme in Abruzzo, con programmi in continuo aggiornamento: in provincia di Chieti, Agriverde - Ortona, www.agriverde.it; Cantina Tollo www.cantinatollo.it; Cantine Mucci, Torino di Sangro, www.cantinemucci.com; Codice Citra, Ortona www.citra.it; Dora Sarchese, Ortona www.dorasarchese.it; Eredi Legonziano, Lanciano www.eredilegonziano.it; Fattoria Licia, Villamagna www.fattorialicia.it; La Vinarte, Santa Maria Imbaro www.lavinarte.it; Tenuta Ferrante, Lanciano, www.tenutaferrante.it.

In provincia di Pescara: Bosco Nestore, Nocciano www.nestorebosco.com; Chiusa Grande, Nocciano, www.chiusagrande.it; Q500, Penne www.q500.it; Tenuta del Priore Col del Mondo, Collecorvino www.coldelmondo.com.

In provincia di Teramo: Cerulli Spinozzi, Canzano www.cerullispinozzi.it; Faraone Vini, Giulianova www.faraonevini.it; San Lorenzo, Castilenti www.sanlorenzovini.com; Vaddinelli, Atri. (ANSA).