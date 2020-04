'Abruzzo a casa tua', il tempo del viaggio virtuale

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - Ci si preparava a un viaggio leggendo, ci si innamorava di un luogo grazie al racconto appassionato di un nonno o di amici fraterni, si organizzava partenza e itinerario sulla base di poche, ma fondamentali indicazioni. Era questo inizio di conoscenza che spingeva a decidere di partire, sulla scia delle emozioni suscitate da quella parte ancora ignota della meta. Ecco, ora è il momento di prepararsi. Non sappiamo per quando, per quale data, ma ora il tempo c'è. Ed è da questa volontà di guidare alla scoperta di luoghi vicini, per questo spesso trascurati, che nasce "Abruzzo a casa tua" (https://www.abruzzoturismo.it/abruzzo-casa-tua), una sezione del sito abruzzoturismo.it con cui il Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo della Regione vuole offrire spunti per conoscere un territorio ricco di natura, storia e tradizioni, in attesa di poterne visitare gli angoli più o meno conosciuti.

Una volta conclusa l'emergenza coronavirus sarà necessario cambiare radicalmente tante abitudini ed essere turisti comporterà necessariamente assumersi nuove responsabilità. Il turismo di prossimità sarà quello vincente, soprattutto all'inizio. Ed ecco che con 'Abruzzo a casa tua', a cura della redazione web del Servizio Promozione turistica dell'Assessorato regionale al Turismo, si può cominciare a viaggiare, grazie a video tutorial, visite virtuali a musei e mostre, audioguide, podcast di trasmissioni tv, spettacoli teatrali, letture. C'è una sezione 'cultura e musei virtuali' che fornisce spunti per appassionati di diverse discipline, allestita con una serie di filmati disponibili su YouTube e di servizi televisivi con link che vanno dall'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo all'Abruzzo digital Library, una ricchissima biblioteca online tutta da scoprire. C'è la stagione teatrale virtuale del TSA e ci sono le novelle abruzzesi da ascoltare. Ci sono poi link a puntate di trasmissioni televisive come 'Sereno Variabile', in visita, nel Teramano, ad Azzinano, il borgo dipinto, frazione di Tossicia, e al Santuario di San Gabriele, il santo dei giovani. E si possono rivedere 'Le Meraviglie' di Alberto Angela al Castello Aragonese di Ortona e a quello di Roccascalegna e alla Chiesa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino. C'è poi la visita virtuale e immersiva nei luoghi del Polo Museale dell'Abruzzo, il Museo Nazionale d'Abruzzo (MuNDA) dell'Aquila e il Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj a Chieti, nonché al Museo Casa natale di Gabriele d'Annunzio a Pescara. Interessante anche il link alla puntata di 'RaiStoria' dedicata a Ennio Flaiano.

"Tutti vorremmo approfittare delle belle giornate primaverili per escursioni nei parchi e sui monti o passeggiate sulla spiaggia. Eppure, dobbiamo essere pazienti in attesa di risolvere l'emergenza sanitaria che sta contrassegnando questa prima parte del 2020 - commenta l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo - Oltre alle tante iniziative allo studio per supportare il settore, c'è questa della redazione web di Abruzzoturismo che incentra il racconto quotidiano, sul portale e sui social, su quanto è possibile scoprire dell'Abruzzo pur rimanendo a casa. Tutto il materiale a disposizione sul web, curiosità, ricette e informazioni sui luoghi da scoprire, contribuirà a mantenere o instaurare un legame con i potenziali turisti che accoglieremo nel miglior modo possibile quando l'emergenza sarà finita".