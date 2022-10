Teatro: Natale con Carolina Benvenga, doppio show a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 OTT - In teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale in un modo caloroso, la star di Youtube e conduttrice tv Carolina Benvenga arriva per la prima volta in nei palchi d'Italia, in tour con "Un Natale favoloso…a teatro".

Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2022 in un viaggio che, da Nord a Sud, toccherà le principali città italiane tra cui Pescara con un doppio spettacolo in scena domenica 11 dicembre, alle 15 e 18, al Teatro Massimo.

Uno show musicale prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, scritto dalla stessa Benvenga e distribuito da Savà Produzioni Creative, con la regia di Morena D'Onofrio. Uno spettacolo assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi dell'artista, accompagnata dai suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro.

"Mi piacerebbe che tutti i bambini portassero in teatro le loro letterine indirizzate a Babbo Natale o alla Befana - spiega Benvenga - le faremo raccogliere direttamente dagli elfi e sarà un'ulteriore occasione per rendere i bambini partecipi in prima persona oltre che per conoscere più da vicino tutti i protagonisti dello spettacolo". I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. (ANSA).