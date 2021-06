Naiadi: Pretuziana Teramo, chiesta gestione il 14/5

(ANSA) - PESCARA, 08 GIU - La Pretuziana Sport di Teramo, che gestisce dal 22 agosto 2018 il complesso sportivo 'Piscine Comunali Acquaviva' di Teramo, aveva chiesto alla Regione Abruzzo, tramite una pec dello scorso 14 maggio, di "valutare la possibilità di affidare in concessione, anche temporanea, l'impianto sportivo 'Le Naiadi' precisando che nell'auspicata ipotesi di affidamento, la Pretuziana Sport sarebbe in grado di riaprire l'impianto in tempi celeri dalla firma del contratto, evitando di pregiudicare la stagione estiva oramai alle porte".

A renderlo noto è la stessa società sportiva.

Dopo questa pec, il 4 giugno, la Pretuziana Sport ha scritto un'altra lettera, questa volta alle organizzazioni sindacali, con la quale si dichiara "disponibile alla riassunzione graduale di tutti i dipendenti della precedente gestione alle medesime condizioni e per tutta la durata dell'eventuale Concessione da parte della Regione". Ad oggi nessuna risposta è arrivata alla società teramana.

Alla Pretuziana risulterebbe che sarebbe stata convocata una società di Roma, che è arrivata terza nel bando di due anni fa, per la gestione delle Naiadi, senza che il bando prevedesse lo scorrimento della graduatoria. "Perché si preferisce - sostiene la Pretuziana - dare la gestione ad una società di Roma senza tener presenti le società abruzzesi con gli stessi requisiti?".

(ANSA).