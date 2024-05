Rogo nella Pineta Dannunziana di Pescara, vigili in azione

Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato nei comparti 3 e 4 della riserva Pineta Dannunziana, nella zona Sud di Pescara. All'origine del rogo, che ha interessato un'area di circa 7-800 metri quadrati, potrebbero esserci i "piumini" dei pioppi, che per cause in corso di accertamento avrebbero preso fuoco. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco con due squadre e sei mezzi. Intervenute anche le forze dell'ordine. Il rogo è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica.

Ha monitorato costantemente la situazione l'assessore comunale Parchi e Verde Pubblico, Gianni Santilli. La Pineta Dannunziana, considerata il polmone verde di Pescara, nell'estate del 2021 fu devastata da un maxi incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA