Nuoto: Criteria, Chiaversoli conquista cinque medaglie

Cinque medaglie, quattro d'argento e una di bronzo, ai Criteria giovanili nazionali su base regionale, per Mirko Chiaversoli del Team Centro Italia Celano, nella categoria Ragazzi 1: ottima prestazione soprattutto nei 100 stile libero con il tempo di 50''23, nuovo personale, solo due decimi dietro alla promessa Galossi; seconda piazza anche nei 50 sl (con 23''38, anche qui nuovo personale), 50 e 100 farfalla, e terzo posto nazionale nei 50 dorso. Notevole anche il 5/o posto nei 200 sl.

"Parliamo di un ragazzo ancora in forte crescita - spiega il suo allenatore Andrea Caldarelli - e che ha nuotato con continuità da inizio dicembre ad oggi. Consideriamo che siamo di fronte ad un atleta giovane e ovviamente con ancora molti margini di miglioramento in quanto tecnicamente è ancora un po' acerbo".

Soddisfatto il papà di Mirko, Silvio Chiaversoli: "Siamo molto contenti per questi risultati. Mirko è molto carico. Da pochi mesi è arrivato al Team Centro Italia e si è trovato subito bene. Si è creato un bel gruppo e questo è fondamentale per ottenere risultati. Il Covid è stato un problema per i nostri ragazzi a causa dello stop alle gare, ma l'augurio è che si possa tornare pian piano alla normalità".