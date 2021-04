100 anni di Gilberto Malvestuto, auguri da sindaco Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 17 APR - "Buon compleanno Gilberto! Sono auguri speciali quelli che rivolgo oggi, a nome mio, dell'amministrazione e dell'intera Città di Sulmona a Gilberto Malvestuto, ultimo degli ufficiali della storica Brigata Maiella, per i suoi cento anni. Un traguardo importante, per un uomo che ha fatto la storia, che ha difeso i valori universali e sacri di libertà, rendendo questa Città orgogliosa di un figlio illustre e speciale". Sono le parole del sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, nel giorno in cui l'ultimo sottufficiale della Brigata Maiella spegne 100 candeline.

"Non potendo consegnargli personalmente il 'messaggio' della Città ho voluto conversare con lui telefonicamente, non senza emozioneð. Le sue parole, lucide e determinate, testimonianza concreta di una vita straordinaria, sono quelle di una gran bella persona, rimasta forte e nello stesso tempo umile nell'animo, che ha conosciuto da vicino il valore della libertà e il prezzo per riconquistarla". Malvestuto fu il primo a entrare a Bologna liberata, al comando dei partigiani della Brigata Maiella che avevano combattuto strenuamente per liberare l'Italia dai tedeschi. (ANSA).