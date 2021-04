Sisma L'Aquila:Petrocchi, dramma reso più popolo aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 05 APR - "Il dramma del terremoto ha reso ancora più 'Popolo' la gente aquilana: la comune tragedia, affrontata 'insieme', ha stretto, con nodi inscindibili, il mutuo senso di appartenenza. Quando un trauma, che deriva da una calamità generale, colpisce una 'popolazione' viene vissuto in modo frammentato: ciascuno lo porta per conto suo o per aggregati sparsi. Invece, dove c'è Popolo, il dramma è condiviso: vissuto da tutti e da ciascuno in modo diverso, ma universale. Si stabilisce così una 'interdipendenza', in cui il 'mio' diventa 'nostro', e viceversa". È un passaggio dell'omelia del cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila, pronunciata nel corso della Santa Messa celebrata nel tardo pomeriggio in occasione del 12esimo anniversario del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009: l'evento religioso, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, noto come Anime Sante, in piazza Duomo, ha aperto le celebrazioni legate all'anniversario. "Un altro fattore crea legami costitutivi è la determinazione collettiva nel reagire alle emergenze e la volontà perseverante di ricostruire. L'Aquila, nella sua storia fondativa, non è partita in 'tono minore', per innalzarsi successivamente a registri 'maggiori': è subito arrivata ad eseguire uno 'spartito alto'. Gli annali della Città lo documentano con chiarezza. Va pure evidenziato che la matrice cristiana della sua cultura e la configurazione 'montanara' (cioè tenace e vigorosamente reattiva) ha spinto sempre il Popolo aquilano ad affrontare le difficoltà, anche devastanti, con la ferma speranza che, dichiarando guerra alla morte (in tutte le sue forme) e mobilitandosi a favore della vita, con l'aiuto di Dio si sarebbero attivati processi vincenti di Risurrezione". "Sono persuaso che se si venisse fatta un'analisi del DNA del Popolo aquilano si ritroverebbero - tra i cromosomi identitari - la 'resilienza al sisma': questi fattori 'strutturali' suscitano 'anticorpi caratteriali' che neutralizzano i virus della disgregazione sociale e sconfiggono la sindrome della disfatta. Altro 'gene' identitario è la 'tenacia del ripartire', che si rende visibile nella spinta perseverante alla ricostruzione". (ANSA).