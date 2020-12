Covid: Marsilio, proposta Abruzzo in zona gialla dal 21/12

(ANSA) - PESCARA, 13 DIC - "La posizione dell'Abruzzo è che nell'attribuire la fascia di appartenenza si debba prioritariamente tenere conto dei dati epidemiologici reali. Con questo spirito decidemmo di anticipare la zona rossa con decorrenza mercoledì 18 novembre senza attendere il successivo report della Cabina di Regia. Accettando questa versione, l'Abruzzo potrebbe tornare in zona gialla al più tardi lunedì 21 dicembre". A sostenerlo è il Governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio.

"Rispetto alla posizione della Regione - spiega Marsilio - il Ministro Speranza ha replicato che mantiene la disponibilità a considerare come termine di decorrenza quello di mercoledì 23 dicembre, riconoscendo gli effetti dell'anticipazione autonoma della zona rossa ma senza 'derogare' dalla durata dei periodi di 'permanenza'".

In sintesi, l'interlocuzione tra le istituzioni è in corso e non si è mai interrotta, nemmeno nei giorni segnati dal conflitto di fronte al Tar. "Questa interlocuzione ci permette di assicurare - aggiunge ancora Marsilio - che la prospettiva di entrare in zona gialla prima di Natale - al più tardi il 23, se non qualche giorno prima - è una prospettiva molto concreta, che dipenderà (oltre che dai dati del contagio) dalla volontà del ministero di riconoscere all'Abruzzo (come già dichiarato) i buoni risultati e la buona pratica di anticipare la zona rossa.

Un anticipo che, se non ci fosse stato, avrebbe causato forti danni, compreso quello di dover attendere dopo Natale". (ANSA).