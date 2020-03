Coletto, situazione virus sotto controllo

"L'emergenza coronavirus in Umbria è sotto controllo": lo ha detto all'ANSA l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, a margine di un appuntamento elettorale che si è svolto a Foligno (con il segretario della Lega Matteo Salvini) a sostegno di Valeria Alessandrini, candidata al Senato per le elezioni suppletive dell'8 marzo. "I prossimi sette giorni, ma questo vale a livello nazionale, saranno importanti per capire quale sarà la tendenza che avrà il virus" ha aggiunto.

"Continuiamo a monitorare i due casi umbri - ha detto ancora Coletto - ma ribadiamo che qui non c'è alcun focolaio".

"Più che per l'emergenza sanitaria, al netto delle vittime - ha concluso l'assessore -, i danni maggiori sia per l'Umbria, sia per tutto il resto Paese si riscontrano nell'economia".