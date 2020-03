Posticipata edizione 2020 Agriumbria

Posticipata al 18-20 settembre a causa della situazione legata al coronavirus la 52/a edizione di Agriumbria in programma all'Umbriafiere di Bastia Umbra.

La decisione è stata presa dagli organizzatori per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, considerato il "valore nazionale e internazionale" dell'appuntamento al quale partecipano molte aziende del nord Italia. "Riteniamo - spiegano ancora - che la scelta della nuova data sia comunque positiva anche in considerazione delle esperienze già fatte nelle prime edizioni della manifestazione che si sono tenute nel mese di settembre e tenendo nella dovuta considerazione le peculiarità del settore agro-zootecnico".