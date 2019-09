Al "Cortile di Francesco" Salgado e Jeffrey Sachs protagonisti

Saranno protagonisti della società civile, dell'economia, del mondo della religione, della cultura e dell'informazione ad animare dal 18 al 22 settembre, ad Assisi, la quinta edizione del Cortile di Francesco intitolata "In-contro: comunità, popoli, nazioni". Oltre 70 i relatori che si confronteranno sui temi dell'economia, dell'ambiente, della conoscenza e formazione, dell'incontro fra comunità e popoli. L'apertura dell'evento - presente il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti - sarà affidata al direttore dell'Earth Institute alla Columbia University, Jeffrey Sachs, con una "lectio" sul futuro dell'economia internazionale. Tra gli appuntamenti, il confronto tra il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, e l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, dal titolo: "La creazione della cultura popolare di massa tra televisione e informazione online", modera il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.

La chiusura vedrà invece una "esclusiva" proiezione sulla facciata della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi delle immagini del progetto fotografico di Sebastiao Salgado sull' Amazzonia a conclusione del dialogo, con parole e immagini, tra il cardinale Gianfranco Ravasi e lo stesso Salgado moderato dal direttore dell'Ansa, Luigi Contu. Il programma completo e le informazioni su come partecipare si possono trovare nel sito www.cortiledifrancesco.it Sono 42 gli incontri previsti - spiega una nota - e due riguarderanno il mondo delle Ong: "Chi sono, come si sostengono, cosa prevede la legislazione internazionale". A parlarne saranno il direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia Gabriele Eminente, il portavoce Sea Watch Italia Giorgia Linardi, il capo missione di Open Arms Riccardo Gatti, il presidente di Sos Mediterranée Ferruccio Frigerio, il soccorritore di Sos Méditerranée sulle navi Aquarius e Ocean Viking Alessandro Porro, e l'armatore sociale della Ong Mediterranea Alessadro Metz. In un altro incontro il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti si confronterà sul linguaggio delle nuove generazioni con due ragazzi saliti recentemente all'onore delle cronache: Alice, da molti definita la Greta italiana,e Simone protagonista di uno scambio di battute nel corso di una manifestazione nel quartiere romano di Torre Maura.

Al Cortile di Francesco si sono già accreditati oltre cento giornalisti, una trentina i collegamenti Tv previsti, due le sale stampa allestite. Vi saranno poi video proiezioni ed eventi artistici: recital dell'attore Giancarlo Giannini, mostra di Mimmo Paladino e concerto di Giovanni Allevi aperto dal vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino. L'evento, organizzato dal Sacro convento di Assisi, dal Pontificio Consiglio della cultura e dell' Associazione "Oicos riflessioni", in collaborazione con la Conferenza episcopale umbra e la Regione Umbria punta ad offrire uno spazio di incontro fra mondi e culture diverse.