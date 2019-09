Rai: Salini, sempre più importante funzione sociale

La televisione pubblica ha una "sempre più importante e rilevante" funzione sociale e culturale. Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini rispondendo ai giornalisti in occasione del Cortile di Francesco ad Assisi dove ha partecipato a un incontro su "La creazione della cultura popolare di massa tra televisione e informazione online", con il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Salini ha comunque rilevato che "è profondamente mutato il settore della comunicazione negli ultimi tempi".

"Conseguentemente - ha aggiunto - anche il servizio pubblico non solo si adegua ma deve trovare nuove forme e un nuovo impegno per affermare la propria funzione"."Le parole possono essere pietre - ha detto ancora Salini riferendosi alla Carta di Assisi - e per questo la Rai deve garantire sempre un'informazione equilibrata, garantita e il più possibile pluralista. Questo è il nostro impegno quotidiano. Dobbiamo migliorare su questo fronte, ma la nostra è un'informazione di primissima qualità".

Rispondendo a una domanda su digitale e social media, Salini ha sottolineato che "abbiamo una grandissima opportunità". "Da poco - ha proseguito - abbiamo varato un piano industriale che punterà moltissimo sull'offerta digitale e soprattutto ci concentreremo sulla produzione di contenuti. Questa è una sfida rilevante che altri public service media in Europa hanno già affrontato e vinto. La Rai si mette su questo terreno e speriamo di portarla a termine nel più breve tempo possibile. Dobbiamo far diventare centrali i contenuti e recuperare quelle fasce di pubblico che ci hanno abbandonato, dobbiamo confrontarci con un settore completamente modificato negli ultimi anni. La Rai - ha concluso Salini - ha tutti gli strumenti e le risorse interne per affrontare questa nuova competizione e vincerla". (ANSA).