Elezioni: centrodestra davanti in uninominali Trentino

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - In Trentino i collegi uninominali, a scrutinio ancora aperto vedono davanti il centrodestra, con testa a testa anche nei collegi che erano considerati "sicuri" per il centrosinistra. In Alto Adige invece è in vantaggio il centrosinistra e potrebbe portare alla vittoria Maria Elema Boschi (Pd) contro Michaela Biancofiore (Fi). Il centrosinistra è davanti invece secondo i dati parziali per quanto riguarda il proporzionale sia alla Camera che al Senato.

Se i primi dati del proporzionale al Senato in Trentino Alto Adige venissero confermati il centrosinistra resterebbe la prima coalizione, seguita da quella di centrodestra e dal Movimento 5 stelle. E non cambierebbe di molto l'equilibrio tra i partiti rispetto alle politiche del 2013. È da segnalare infatti un primato netto di Svp-Patt (47,76%), seguiti dalla Lega (18,94%) che risale rispetto alle elezioni di 5 anni fa, dal M5s (18,91%) e a distanza dal Pd (7,13%) e da Forza Italia (5,62%).

I dati riguardano sole 13 sezioni su 1.016 e vedono la coalizione di centrosinistra al 57,02%, quella di centrodestra al 25,87%, i Cinquestelle al 13,16%, Liberi e uguali al 2,21%, Casapound allo 0,75%, Il popolo della famiglia allo 0,62%, Potere al Popolo allo 0,33%. Il diverso sistema elettorale pone in ogni caso un confronto che deve attendere anche i dati dell'uninominale.

Altro cambiamento rispetto al 2013 è nell'affluenza, che resta stabile in Trentino, ma fa registrare un calo intorno al 13% in Alto Adige.