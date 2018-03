Elezioni: c.sinistra Trentino Aa primo proporzionale Camera

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Il centrosinistra in Trentino Alto Adige risulta vincente dai primi dati dello scrutinio del proporzionale alla Camera, così come nel proporzionale al Senato.

Alla Camera la coalizione di centrosinistra, quando le sezioni scrutinate sono 158 su 1.061, è al 61,93%, mentre quella di centrodestra al 19,63%, il M5s all'11,76%, Leu al 3,47%.

Nella coalizione di centrosinistra il primo partito è il binomio Svo-Patt, col 46,69%, e il Pd è al 9,58%. In quella di centrodestra la Lega è al 13,64% e Forza Italia al 4,77%.

