Elezioni: Boschi in vantaggio su Biancofiore

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - Maria Elena Boschi (Pd) è in vantaggio su Michaela Biancofiore (Fi) nel collegio uninominale della Camera Bolzano-Bassa Atesina, in Alto Adige. Il dato riguarda sole 15 sezioni su 143 e mancano ancora i risultati di Bolzano città e di alcune zone rurali, determinati per l'assegnazione del collegio.

In ogni caso con questi dati, la coalizione di centrosinistra che sostiene Boschi è al 65,67%, con Svp-Patt al 60,96% e il Pd al 4,60%, mentre la coalizione di centrodestra che sostiene Biancofiore è al 12,38%, con la Lega all'8,18% e Forza Italia al 3,27%. (ANSA).