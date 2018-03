Elezioni: centrodestra Trentino avanti uninominale Senato

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Se il collegio uninominale di Trento del Senato era dato per sicuro per il centrosinistra, i primi dati dello scrutinio delle politiche stentano a confermarlo.

Quando a Trento le sezioni scrutinate sono 77 su 226, il centrodestra è al 37,59%, col candidato Andrea Bertoldi (Fdi), mentre il centrosinistra al 35,66%, col senatore uscente Franco Panizza (Patt).

A Rovereto, con 36 sezioni su 177, il centrodestra con Donatella Conzatti (Fi) è al 42,52%, contro il centrosinistra con Tiziano Mellarini (Upt) al 30,32%. Anche a Pergine Valsugana, con 46 sezioni su 127, è in vantaggio Elena Testor (Fi) (46,49%), contro Eleonora Stenico (Pd) (26,39%).

Man bassa invece del centrosinistra nei tre collegi altoatesini, con la Svp che si conferma primo partito. A Bolzano, con 9 sezioni su 43, il centrosinistra è al 73,29% con Gianclaudio Bressa (Pd). A Merano, con 50 sezioni su 149, vince Juliane Unterberger (Svp) col 76,64%. A Bressanone, con 76 sezioni su 194, vince Meinhard Durnwalder, sempre Svp, col 69,72%. (ANSA).