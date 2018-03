M5S fa cappotto in Puglia, vince ovunque

(ANSA) - BARI, 5 MAR - Con l'arrivo dei dati delle sezioni ritardatarie del collegio di Foggia alla Camera, è completo il quadro pugliese nei collegi uninominali, vinti tutti dal M5S. I Grillini conquistano i 16 collegi della Camera e gli otto del Senato.



Lo schema della vittoria pugliese dei Cinquestelle (44,9% dei voti) si ripropone in tutti i collegi uninominali dove la coalizione che arriva per seconda (con il 32%, ma ad oltre dieci punti dalla prima) è ovunque il centrodestra. Solo terzo, e con la metà dei voti della coalizione a guida Berlusconi/Salvini è il centrosinistra che ottiene il 16% dei voti. Infine quarta forza in Puglia è Leu con il 5.5% dei voti.(ANSA).