Elezioni: FI, in Puglia ora guida centrodestra a noi

(ANSA) - BARI, 5 MAR - "In Puglia Forza Italia sfonda il 20%, si attesta primo partito della coalizione e supera di 9 punti i dati delle scorse elezioni regionali e di 6 punti l'attuale media nazionale. In un contesto di grande affermazione del M5S, potevamo fare meglio ma non siamo andati affatto male. Anzi, siamo cresciuti". Lo dichiara il neo eletto senatore di FI e coordinatore regionale del partito in Puglia, Luigi Vitali. "Peraltro - aggiunge - queste elezioni ci consegnano un dato importante: in Puglia sono cambiati gli equilibri e le leadership. Raffaele Fitto, da tempo considerato il leader del centrodestra pugliese, - conclude Vitali - non ha apportato un contributo significativo e lascia a Forza Italia, in modo inconfutabile ed incontrovertibile, la responsabilità di guidare la coalizione verso le prossime sfide elettorali che verranno".(ANSA).