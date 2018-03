Elezioni:Pd Puglia,Emiliano-Renzi?Scontro non porta consensi

(ANSA) - BARI, 05 MAR - "E' difficile dirlo. Io sono dell'avviso che gli scontri non pagano mai in termini di consenso, perché si creano le fazioni e le fazioni sono sempre un fatto negativo all'interno di un partito. Quindi questo non paga". Così il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra, ha risposto a chi gli chiedeva se sul risultato del partito in Puglia abbia pesato la contrapposizione tra il governatore pugliese, Michele Emiliano, e il segretario del Pd, Matteo Renzi.

"Però alla fine - ha concluso - il risultato complessivo è il solito. La Puglia che sta sotto il dato nazionale. E' accaduto sempre". (ANSA).